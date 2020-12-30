Çin, yatırım anlaşmasını Almanya ve Fransa ile görüştü

Ajans Presse'in haberine göre, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki Kapsamlı Yatırım Anlaşmasını görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, AB ile Çin arasındaki Kapsamlı Yatırım Anlaşması'nın tahmin edilenden daha erken bir tarihte imzalanabileceğini açıkladı.

Taraflar anlaşmanın koşullarını neredeyse 7 yıldır görüşmeye devam ediyorlar. Kimi kaynaklar AB'de faaliyet gösteren işletmelerin Çin pazarına daha iyi şartlarla erişim sağlamasını sağlayacak olan anlaşmanın bugün ya da yarın imzalanacağını duyurdu.