Çin, yatırımcı tedirginliğini yatıştırmak için çabalarını hızlandırıyor

Çin, yabancı aracı kurumlara en son düzenleyici eylemlerini "gereğinden fazla yorumlamamalarını" tavsiye ederek, yıpranmış yatırımcı sinirlerini yatıştırma girişimlerini hızlandırdı ve hisse senetlerinde toparlanma için zemin hazırladı.

Çin devlet medyası da ülkedeki yuan cinsinden varlıkların çekiciliğini koruduğunu ve kısa vadeli piyasa paniğinin uzun vadeli değeri temsil etmediğini duyurdu.

Gün ortasına kadar, Çin'de CSI300 Endeksi yüzde 1,4 arttı ama yine de bu hafta için yüzde 5'in üzerinde düştü. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1 yükseldi ve haftanın kaybını yüzde 4,3'e düşürdü.

Shenzhen'in başlangıç ​​​​kurulu ChiNext, bu haftaki vahşi kayıpların çoğunu telafi ederek yüzde 4,1 arttı.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 2,7 yükseldi ve haftanın başındaki ağır satış hedefi olan Hang Seng Tech Endeksi yüzde 6,8 arttı, ancak hafta için hala yüzde 5,3 düştü.

Kazançlar, menkul kıymetler düzenleyicisinin dün finans piyasalarının sinirlerini yatıştırmak ve Pekin'in 120 milyar dolarlık özel ders sektöründeki firmaları ve teknoloji devlerini vuran kapsamlı düzenleyici eylemleriyle çöken yatırımcı güvenini artırma amacıyla önde gelen küresel yatırım bankalarının yöneticileriyle bir toplantı yapmasının ardından geldi.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) başkan yardımcısı Fang Xinghai, toplantıda bankacılara, küresel piyasalarda keskin dalgalanmaları önlemek için resmi politikaların ülkede daha istikrarlı bir şekilde uygulanacağını söyledi.

Toplantıya, diğerlerinin yanı sıra Credit Suisse, Goldman Sachs, JPMorgan ve UBS yatırım bankalarından üst düzey yöneticiler katıldı.

Toplantıdan bilgisi olan ayrı bir kişi, düzenleyicinin yalnızca mevcut lisansları olan yabancı aracı kurumları ülkede faaliyet göstermeye davet ettiğini söyledi.

Toplantı, yatırımcıların Pekin'in temel okul konularında kar amacı gütmeyen dersleri yasaklayan kurallarından korkmasının ardından bu hafta Çinli şirketlerin hisselerinde acımasız bir satışın ardından geldi.

Özel eğitim şirketleri için yeni kurallar, Çin'in teknoloji devlerine karşı antitekel kampanyasını ve yurtdışında listelemek isteyen yerli şirketler için yeni düzenlemeleri yakından takip etti.

Ancak Pekin, hisse senetlerindeki keskin bir satışın tahvil ve döviz de dahil olmak üzere diğer varlık sınıflarına yayılma etkisi olabileceğine dair endişeler arasında son birkaç gün içinde yatırımcıların sinirlerini yatıştırma çabalarını hızlandırdı.

Devlet destekli China Daily gazetesi, Pekin'in yurt dışında işlem yapmak isteyen yerli şirketleri desteklemeye devam ettiğini ve düzenleyicilerin yakında sermaye piyasasını yabancı kuruluşlara daha fazla açmak için daha fazla önlem açıklayacağını duyurdu.