Çin: Yatırımlar istikrarlı büyüme için en önemli destek

Çin, yatırımın ekonominin istikrarlı büyümesi için önemli destek unsuru olmaya devam edeceğini açıkladı.

Çin Devlet İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui bugün Beijing’de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Çin’deki yatırım, tüketim ve ihracatın belli bir ölçüde artışı koruyacağına işaret ederek, bunların ekonomik büyümedeki destek rollerini sürdüreceğini, özellikle kısa vadede yatırımın ekonominin istikrarlı işleyişi için önemli destek unsuru olmaya devam edeceğini kaydetti.

Çinli sözcü Fu Linghui, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yılın başından bu yana geçen süre içinde bazı zorluklarla karşı karşıya bulunmalarına rağmen, çeşitli kademelerdeki kamu kuruluşlarının işletmelere olan desteğinin de sürekli arttığına işaret ederek, bunun işletmelerin güvenini kuvvetlendirdiğini belirtti. Bu yılın ilk dört ayında imalat sektörüne olan yatırımın yüzde 12.2 oranında arttığına dikkat çeken Fu, aynı dönemde altyapı tesislerine olan yatırımın yüzde 6.5 oranında arttığını, bunların yatırımın önemli destek rolü oynamaya devam edeceğini kanıtladığını vurguladı.

Fu Linghui, bu yılın ikinci çeyreğinde salgının etkisinin aşamalı olarak azalmasıyla birlikte ekonomik istikrarın da güçleneceğine değinerek, geçen yılın ve bu yılın birinci çeyreğinde tüketimin diğer sektörlere göre ekonomik büyümeye en çok katkıyı sağladığını söyledi. Fu, “Tüketim ve yatırımın yine de Çin’de ekonomik istikrarın korunması ve çeşitli risklerin göğüslenmesine güçlü dayanak olmaya devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu.