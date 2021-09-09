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Çin, yeni online oyunlara onay vermeyi askıya aldı

Çin, oyun bağımlılığı ile mücadele kampanyasının kapsamını genişletti. Çin'de süresiz olarak yeni online oyunlara onay verilmeyecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin, oyun bağımlılığı ile mücadele kampanyası çerçevesinde bir adım daha attı ve yeni online oyunlara onay vermeyi askıya aldı.

Konuya yakın kaynakların SCMP'ye verdiği bilgiye göre, yeni bilgisayar oyunlarına onay verilmesini durdurma kararı Çinli otoriteler ile Tencent ve NetEase gibi oyun sektörünün önde gelen şirketleri arasında yapılan toplantıda alındı.

Haberde, yeni oyunlara onay verilmesinin durdurulması kararını ne kadar süre uygulanacağına dair bir bilgi yer almadı.