Çin, yurtdışı yatırımlarında sermaye kontrollerini hafifletmeyi değerlendiriyor

Çin, kendi sermaye piyasalarını daha fazla yabancı katılımına açarken iki yönlü sermaye akışını kolaylaştırmak amacıyla vatandaşlarının ülke dışındaki menkul kıymetlere yatırım yapmalarına izin vermek için kısıtlamaları gevşetmeyi değerlendiriyor.

Sermaye hesapları yönetimi bölümü başkanı Ye Haisheng, China Forex Magazine'de yayınlanan bir makalede, Devlet Döviz İdaresi'nin yerli yatırımcıların yıllık 50.000 dolarlık döviz kotalarını ülke dışı menkul kıymetler ve sigorta alımları için kullanmalarına izin verip veremeyeceğini görmek için bir çalışma yürüteceğini bildirdi.

Ülkede ayrıca, yurtdışında kote şirketlerin hisse senedi teşvik programlarına katılan bireyler için kota sınırını kaldırmayı planladığı belirtildi.

Planın uygulanması halinde, bu adımın Çin'in finans piyasalarının iki yönlü açılması yönünde büyük bir sıçrama olacağı ifade edildi.

Kaynak: Matriks