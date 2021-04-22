Çin'de açığa satış için alınan krediler rekor düzeye yakın

Çin Menkul Kıymet Finansman Şirketi (CSF) verilerine göre, Çin hisse senedi piyasalarında açığa satılmak üzere yatırımcılar tarafından borç alınan hisse senedi tutarı dün 151,9 milyar yuan ile rekor seviyeye yaklaştı.

Shanghay ve Shenzhen borsaları tarafından ortaklaşa kurulmuş olan CSF'nin yayınladığı verileri göre, yatırımcıların açığa satış için kullandıkları hisselerin değeri Salı günü 152 milyar yuan ile rekor kırmıştı.

Açığa satılan hisse senedi tutarı, Shanghay ve Shenzhen borsalarında işlem gören hisselerin toplam piyasa değerlerinin 80 trilyon yuan olduğu dikkate alındığında küçük bir miktar olarak görünüyor. Ancak 1 yıl önce açığa satış için borç alınan hisse senedi tutarı sadece 21 milyar yuan civarındaydı.