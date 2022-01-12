Çin'de araç satışları yüzde 1,6 düştü
Çin'de araç satışları Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı.
Çin'de araç satışları Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı. Satışlar Kasım ayında da yüzde 9,1 gerilemişti.
Çin'de araç satışları son 8 aydır azalıyor. Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) verilerine göre Aralık ayında yeni enerjili araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 113,9 yükseldi.
2021 yılının tamamında araç satışlarının yüzde 3,8 arttığı Çin'de yeni enerjili araçların satış rakamı yüzde 157,5 büyüdü.
Çin'de araç satışları 2020 yılında yüzde 1,9 azalmıştı.