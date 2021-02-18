Çin'de Ay Yeni Yılı tatilinde tüketim güçlü arttı

Çin Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, büyük perakendeciler ve lokantalar 7 gün süren ve bugün sona eren tatilde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,7 ve 2019'un aynı dönemine göre yüzde 4,9 artışla 821 milyar yuan gelir elde ettiler.

Bakanlık verilerine göre Çin'de sinemaların bu 1 haftalık tatilde elde ettikleri gelir 7,5 milyar yuan ile yeni bir rekor kırdı. Yılın başından bu yana elde edilen gelir de 10 milyar yuan ile 2020 yılının tamamında elde edilenin neredeyse yarısına ulaştı.

Mücevher ve giyim eşyası mağazalarında ise satışlar sırasıyla yüzde 160,8 ve yüzde 107,1 arttı. E-ticaret platformları üzerinden fitness ekipmanları satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 arttı.

Çin'in en büyük 10 kentinde alışveriş merkezlerinde tüketici trafiği geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı. Ancak bu trafik2019'un aynı dönemine sadece yüzde 86'sı seviyesinde kaldı.