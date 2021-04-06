Çin'de Caixin hizmet PMI beklentileri aştı

Çin'de hizmet sektörü aktivitesi martta güçlü bir artış gösterdi. Caixin/Markit Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) mart ayında, şubat ayındaki 51,5 puandan 54,3 puana yükseldi. Analistler ise endeksin 51,7 puana yükselmesini bekliyorlardı.

Endekste görülen artış son 3 ayın en güçlü artışı olurken, son 9 aydır olumlu seyrini koruyor.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede, "Hizmet sağlayıcılar, ekonomik iyileşme ve pandemiyi kontrol altına alma ihtimalinden çok emindiler. İş beklentileri için gösterge, Şubat 2011'den bu yana en yüksek noktaya yükseldi" ifadelerini kullandı.