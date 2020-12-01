Çin'de Caixin imalat PMI son 10 yılın zirvesinde

Çin'de imalat sektörü aktivitesi Kasım'da son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Caixin/Markit İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Kasım ayında, Ekim ayındaki 53,6 puandan 54,9 puana yükseldi. Analistler ise Caixin imalat PMI'nın 53,5 puana gerilemesini bekliyorlardı.

Bu, Kasım 2010'dan bu yana görülen en yüksek PMI değeri oldu.



Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede, "İmalat toparlanmaya devam etti ve emkonomi COVID-19 salgını ortadan kaldıkza giderek daha fazla normale döndü. Arz ve talep aynı anda iyileşti. İstihdam kalda değer şekilde toparlandı ve denizaşırı talep büyümeye devam ediyor. Salgın sonrası ekonomit toparlanmanın aylarca devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.