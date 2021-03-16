Çin’de çarklar yüzde 35 hızlandı

Hilal SARI

COVID-19 salgınının olumsuz etkilerini büyük ölçüde geride bırakan Çin’de sanayinin çarkları yılın ilk iki ayında yüzde 35’in üzerinde hızlandı. Hükümetin ekonomik teşvik paketleri ve aşılama faaliyetindeki başarısıyla COVID-19 etkilerinin azalması, analistlere göre Çin ekonomisindeki güçlü seyrin gelecek dönemde de devam etmesine yol açacak. Öte yandan, bu yıl yüzde 6’nın üzerinde büyüme hedefi koyan Çin’de salgının henüz kapsamlı olarak kontrol altına alınamaması ve şubat ayında genç nüfustaki işsizliğin yüzde 13,1’e yükselmesi, bazı uzmanlarca Çin ekonomisini zorlayacak unsurlardan biri olabilir.

Pandemi öncesi 2019’a göre %16,7 artış

G20 ülkeleri arasında Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nda (GSYH) Türkiye dışında yüzde 2,3 artışla 2020’yi ekonomik büyümeyle kapatan tek ülke olan Çin’de ekonomik büyümenin en önemli göstergelerinden biri olarak görülen sanayi üretimi yılın ilk iki ayında bir yıl öncesine göre yüzde 35,1, 2019’un aynı dönemine göre de yüzde 16,9 yükseldi. Aralık ayında sanayi üretiminde yıllık yüzde 7,3 artış sonrası Reuters beklentisi, üretimin yüzde 30 artması yönündeydi. Çin rafinelerindeki üretim ise güçlenen taleple birlikte yılın ilk iki ayında talebin sert düşüş kaydettiği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 yükseldi. 2021 Ocak ve Şubat aylarında Çin rafinelerindeki günlük üretim, artan taleple geçen yılın aynı dönemindeki günlük 12,68 milyon varilden 14,14 milyon varile ulaştı.

Perakende satışlarda %32’lik artış

Çin ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan veriler, sanayi üretiminin yanında perakende satışlar da yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32’lik Reuters beklentisinin üzerinde yüzde 33,8 arttı. Çin’de perakende satışlar, Aralık 2020’de yüzde 4,6 yükselmiş ve geçen yılın aynı döneminde yüzde 20,5 daralmıştı.

Büyümenin motoru hane halkı tüketimi

Ekonomik verideki güçlü toparlanmaya paralel olarak Oxford Economics Asya ekonomileri direktörü Louis Kuijs, Çin’in ihracat ve imalat yatırımlarında pozitif bir görünüm beklendiğini belirtirken, “Tüketici güvenindeki artış ve hükümetin COVID-19 önlemleri kapsamında aldığı seyahat kısıtlamalarını hafifletmesiyle hanehalkı tüketimin ikinci çeyrek ve sonrasında Çin ekonomisi için itici güç olacağını düşünüyoruz” dedi. Öte yandan Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Liu Aihua, Çin ekonomisine yönelik pozitif faktörlerdeki artışa rağmen tam teşekküllü bir toparlanma için temelin hala zayıf olduğu görüşünde. Liu yaptığı basın açıklamasında, “COVID-19 hala dünya genelinde yayılmaya devam ediyor ve küresel ekonomik durum oldukça karmaşık. Bu yüzden toparlanmaya yönelik belirsizlikler hala sürüyor” uyarısını yaptı.

PBoC’den piyasaya 100 milyar yuan likidite

Çin’den gelen güçlü verilerin yanında genişlemeci para politikalarını sürdüren Çin Merkez Bankası (PBoC) ise 11’inci kez faizleri değiştirmedi ve bir yıl orta vadeli kiralama olanağı (MLF) enstrümanı üzerinden piyasaya 100 milyar yuan (15,37 milyar dolar) likidite sağladı. PBoC’nin gelecek dönemde de söz konusu sıkı para politikası duruşunu devam ettireceğine işaret eden kararın, hisse senedi piyasalarında güveni zedelemesi bekleniyor. KGI Securities analisti Ken Chen, “Ekonomik veriler pozitif olsa da hükümetin MLF operasyonu likidite sıkılaşmasının devam edeceğine işaret ediyor” diyerek, likidite endişelerinin hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini öngördü.