Çin’de çelik ve demir cevheri rekor düzeye yükseldi

Çin'de çelik vadeli işlemleri, güçlü talep ve üretim kısıtlaması endişelerinin desteği ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Demir cevheri fiyatları ise yapısal tedarik eksikliği nedeniyle rekor seviyeye çıktı.



Çin'de Shaanxi eyaleti, yerel departmanlardan 2020'de yerel çelik üreticilerinin ham çelik üretimlerini teyit etmesini ve tasarlanan kapasiteyi kimin geçtiğini ya da kimin karşılayamadığını açıklamasını istedi.



Hebei'deki Handan kenti de çelik imalathanelerinden ikinci çeyrekte üretim kontrol önlemlerini uygulamasları için bildirim yayınladı.



Tüm bu önlemlerin demirli metal sektöründe daha fazla kısıtlama getireceği endişesi yarattığı belirtiliyor.



Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli inşaat demiri, yüzde 4,3 artarak ton başına 5.745 yuan ile rekor kırdı. Kontrat, TSİ 05.46'da yüzde 2,7 artışla ton başına 5.387 yuandan işlem gördü.



ShFE'de sıcak haddelenmiş rulo yüzde 3 artarak ton başına 5.729 yuandan işlem gördü.



Dalian Emtia Borsası'nda Eylül vadeli demir cevheri, yüzde 4,1 artarak ton başına 1.142 yuandan işlem gördü. Kontrat bugün yüzde 6,3 artarak rekor seviyeye çıktı.



Analistler, demir cevheri fiyatlarını temel olarak tedarikte yapısal daralmanın etkili olduğunu belirtti.