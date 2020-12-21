Çin'de demir cevheri yüzde 8,8 değer kazandı

Bu yıl yüzde 140'tan daha fazla kazanç sağlayarak küresel olarak en iyi performans gösteren emtia olan demir cevheri tedarik endişeleri ve güçlü talep beklentileri etkisiyle yüzde 8,8 yükseldi.

Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, Vale'nin madeninde toprak kayması sonrası tedarik endişesinin artması ile birlikte yüzde 8,8 artarak ton başına 1.135 yuana (174 dolar) kadar çıktı. Singapur Borsası'nda ise yüzde 5 artarak 170 dolar ile ilk kez bu sınırı geçmiş oldu.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda çelik emtiaları ve Dalian'da diğer çelik yapım hammaddelerinde de artış görüldü.

Analistler, piyasanın gelecek bahar talebi beklentileri için iyimser olduğunu belirtiyor.

ShFE'de inşaat demiri yüzde 4,8, HRC yüzde 5 ve paslanmaz çelik yüzde 1,3 değer kazandı.

Dalian'da koklaşabilir kömür yüzde 7,9 ve kok kömürü yüzde 7,4 yükseldi.