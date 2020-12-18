Çin'de demirli metal vadeli işlemleri kontrat rekoru kırdı



Çin'de demirli metal vadeli işlemleri bugünkü işlemlerde kontrat rekoru kırdı. Demir cevheri yedinci haftalık kazancına hazırlanırken, artışta güçlü talep ve tedarik endişeleri etkili oldu.

Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri, yüzde 4,3 artarak ton başına 1.054 yuana kadar çıktı.

Singapur Borsası'nda Ocak vadeli kontrat, yüzde 1,6 artarak ton başına 159,50 dolardan işlem gördü.

Brezilyalı Vale'nin 2 Aralık'ta 2020 ve 2021 üretim hedeflerinin düşürmesine paralel Çin'de imalathanelerde talebin yoğunlaşması ile birlikte hem Dalian hem de Singapur'de demir cevheri bu ay yüzde 20'den fazla arttı.

Avustralya'dan demir cevheri ihracatının son haftalarda zayıfladığı işaretleri ayrıca fiyatların üzerinde yukarı baskı oluşturdu.

Analistler, La Nina hava sisteminin Batı Avustralya'da kasırga sayılarını artırma olasılığının yükselmesi ile birlikte daha fazla arz bozulmasının yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 3,1, HRC yüzde 2,8 ve paslanmaz çelik yüzde 1,2 arttı.

Analistler, çelik vadeli işlemlerinin gelecek yıl için güçlü talep beklentileri tarafından desteklendiğini belirtiyor.