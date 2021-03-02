Çin’de ekonomik görünüm iyileşiyor

Avrupa Ekonomik Araştırma Merkezi (ZEW), ülkenin makro ekonomik gelişiminin gelecek sene için artacağını göstermesi ve ekonominin yeni bir rekor düzeyde büyüyeceği beklentilerinin artması sebebiyle, ülkenin ekonomik görünümünün olumlu olduğunu açıkladı.

Diğer yandan, Çin Ekonomik Paneli’nin (CEP) makro ekonomik göstergelerininin aylık 9,1 puan artışla 64 puana yükselmesi de ZEW’in açıklamasında etkili oldu.

ZEW anketi, Çin’in ekonomik durumunun 13,6 puanlık bir iyileşmeyle 55,8 puana çıktığını gösterirken, anket katılımcıları ülke ekonomisinin 2021 yılında yüzde 6,5 ve 2022 yılında yüzde 5,5 büyüyeceğini beklediklerini ifade ettiler.

ZRE uluslararsı finans piyasaları araştırmacısı Michael Schroeder, beklentiler ve mevcut durum eğerlendirmelerinin iyileşmeye iaret ettiğini söyledi.