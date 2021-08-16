Çİn'de ekonomik toparlanma temmuzda hız kaybetti

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin'de sanayi üretimi Temmuz'da yıllık bazda yüzde 6.4 artış kaydetti. Analistler, Haziran'da yüzde 8.3 artan verinin Temmuz'da yüzde 7.8 yükselmesini bekliyorlardı.

Çin'de perakende satışlar Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.5 artarken, analistlerin beklentisi olan yüzde 11.5'in altında kaldı. Perakende satışlar Haziran'da yüzde 12.1 yükselmişti.

Çin'in ekonomisi salgın öncesi büyüme seviyesine toparlansa da işyerlerinin daha yüksek maliyetlerle ve tedarikte yaşanan sıkıntılarla karşı karşıya kalmasıyla ekonomik büyüme hızını kaybetti.

Temmuz ayında ortaya çıkan yeni koronavirüs vakaları da yeniden bazı kısıtlamaların getirilmesine neden olarak bu yaz sert hava koşullarından zaten kötü etkilenen sanayi üretimini sekteye uğrattı.