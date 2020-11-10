Çin'de enflasyon 11 yılın dibinde

10 Kasım 2020

Çin'de tüketici enflasyonu ekim ayında 2009 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre ekim ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,5 arttı.



Eylül ayında yıllık bazda yüzde 1,7 artan tüketici fiyatlarını, ekim ayında yüzde 0,8 artması bekleniyordu. Ekim ayında gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarken, gıda dışı fiyatlar ise değişim göstermedi. Eylül ayında yüzde 7,9 olan gıda enflasyonunun yavaşlamasında domuz eti fiyatlarında yaşanan yüzde 2,8'lik düşüş etkili oldu.