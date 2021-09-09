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Çin'de enflasyon ağustos ayında yavaşladı

Çin'de ağustos ayında enflasyon, yüzde 0,8 ile piyasa beklentilerinin altına indi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin'de Ağustos ayında enflasyon piyasa beklentilerinin altına indi. Tüketici fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 oranında arttı. Temmuz ayında fiyatlar yıllık yüzde 1 artış göstermişti.

Gıda fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 gerilediği Ağustos ayında, gıda dışı fiyatlar ise yüzde 1,9 arttı. Yılın ilk 8 ayında Çin'de tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükseldi.

Ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 arttı. Temmuz ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 gerilemişti.