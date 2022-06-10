Çin'de enflasyon baskısı kapanmalarla hafifledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Bir önceki ay da enflasyon aynı seviyedeydi. Ekonomistler, enflasyonun yüzde 2.2 seviyesine çıkacağını düşünüyorlardı.

Aynı ayda gıda fiyatları yıllık yüzde 2,3 yükseldi. Gıda dışı fiyatlarda artış oranı ise yüzde 2,1 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde tüketici fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı.

Tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüş gösterdi.

Üretici fiyatları artış hızı yavaşladı

Çin'de üretici fiyatlarında artış geçen ay beklentilere yakın bir şekilde yavaşladı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, üretici fiyatları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 arttı. Bir önceki ay fiyatlarda artış yüzde 8,0 seviyesinde gelmişti. Analistler ise üretici fiyatlarında yüzde 6,3 artış yaşanmasını bekliyorlardı.

Üretici fiyatlarında aylık bazda artış ise yüzde 0,1 seviyesinde kaldı.

Ocak-Mayıs döneminde fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 yükseldi.