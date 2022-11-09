Çin'de enflasyon düştü
Çin'de tüketici enflasyonu 29 ayın zirvesinde geri gelirken, üretici fiyatları Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.
Çin'de tüketici enflasyonu Ekim ayında 29 ayın zirvesinde geri geldi.
Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 olarak gerçekleşen tüketici fiyat artışı, Ekim ayında yüzde 2,1'e geriledi.
Ekonomistler ise TÜFE'nin Ekim ayında yüzde 2,4 artmasını bekliyorlardı.
Ekim ayında Çin'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Beklenti yüzde 0,3 artış olacağı yönündeydi
Gıda fiyatları Ekim ayında geçten yılın aynı dönemine göre yüzde 7,0 artarken, gıda dışı fiyatlarda artış yüzde 1,1 seviyesinde kaldı.
Üretici fiyatları Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttı. Eylül ayında fiyatlar yüzde 0,9 yükselmişti.
Ekonomistler Ekim ayında üretici fiyatlarında yüzde 1,5 düşüş bekliyorlardı.