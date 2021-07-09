Çin’de enflasyon haziranda yıllık yüzde 1,1 arttı

Çin Ulusal İstatistik İdaresi, ülkedeki Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) haziran ayında aylık yüzde 1,3 düşerken, yıllık bazda yüzde 1,1 arttığını açıkladı.

Çin'de tüketici fiyatlarında artış da Haziran ayında bir önceki aya göre geriledi. Mayıs ayında yüzde 1,3 olan yıllık tüketici enflasyonu Haziran ayında yüzde 1,1'e geriledi. Ekonomistler ise tüketici enflasyonunun yüzde 1,2 olmasını bekliyorlardı.



Haziran ayında tüketici fiyatları Mayıs ayına göre yüzde 0,4 düştü. Bu düşüşte, gıda fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 1,7 azalmaları etkili oldu.

Çin'de üretici fiyatlarında artış haziranda mayıs ayına göre yavaşladı. Mayıs ayında yüzde 9 ile son 13 yılın en yüksek seviyesine yükselen üretici enflasyonu haziran ayında yüzde 8,8'e geriledi. Yılın ilk 6 ayına bakıldığında ise üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 yükseldi.

Ulusal İstatistik Bürosu analisti Dong Lijuan yaptığı değerlendirmede,

"Arzı artırmaya ve yurt içi emtia fiyatlarında istikrarı sağlama politikası başarıya ulaşmaya başladı. Sanayi ürünlerinde fiyat artışı yavaşladı" diye konuştu.