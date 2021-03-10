Çin’de enflasyon şubatta yüzde 0,2 azaldı

Çin’de tüketici fiyat endeksi şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 azaldı. Ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık dönemde ise tüketici fiyatları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülkede üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0,8 yükseldi. Endekste görülen yıllık artış ise yüzde 1,7 ile 2018 yılının kasım ayından bu yana görülen en büyük artışı gösterdi. Ocak ve şubat aylarını kapsayan 2 aylık dönemde ise üretici fiyatları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı.

Gıda fiyatları yüzde 0,2 düşerken, düşüşe en büyük katkı yüzde 14,9 azalan domuz eti fiyatından geldi.