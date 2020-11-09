Çin'de enflasyonun son 10 yılın en düşük seviyesine yaklaşması bekleniyor
Ekonomistler, Çin'de Ekim ayı enflasyonunun son 10 yılın en düşük seviyesine yaklaşması bekliyorlar.
WSJ'nin 16 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre, Çin'de enflasyonun, düşen domuz eti fiyatlarının gıda enflasyonunu ve manşet enflasyonu aşağı çekmesine bağlı olarak Ekim ayında yüzde 0,75'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Eylül ayında enflasyon yüzde 1,7 olmuştu.
Ekim ayında üretici fiyatlarının da Eylül ayındaki yüzde 2,1'lik düşüşün ardından yüzde 2 düşmesi bekleniyor
Çin'de tüketici ve üretici enflasyonu Salı günü açıklanacak.