Çin'de ev fiyatları pandemiden bu yana ilk kez durakladı

Çin'de spekülatif yatırımları önleyen düzenlemelerin kredileri daraltmasıyla gayrimenkul sektörüne yönelik ilgi azalırken, yeni ev fiyatları eylül ayında, Şubat 2020'den bu yana ilk kez durakladı.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre Çin'in 70 büyük şehrinde ortalama ev fiyatları ağustos ayındaki yüzde 0.2 artışa karşılık Eylül ayında değişim göstermemişti.

Veriler, ağustos ayındaki 46 oranına kıyasla 27 şehrin art arda kazanım bildirdiğini gösterdi. Kazanım bildiren şehir sayısının 27'ye düşmesi, Çin'de COVID-19 salgınının zirveye ulaştığı 2020 şubattan bu yana görülen düşük seviye.

Yeni evlerin satışı yasaklandı

Eylül ayında bazı şehirler, spekülatörleri gayrimenkul piyasalarından uzaklaştırmak adına çalışmalarını yoğunlaştırdı. Güneydoğu'da bir şehir olan Xiamen'de gayrimenkul kısıtlamalarını daha da sıkılaştırarak ilk kez ev satın alan kişilerin bu evleri beş yıl içinde yeniden satışa çıkarmasını yasakladı.

Analistler, kısıtlamaların sıkılaştırılması ve gayrimenkul satın almak için kredi alma sürecindeki katı kuralların yakın vadedeki talep üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Kısıtlamalarda değişiklik beklenmiyor

Gayrimenkul sektöründeki sıkıntıların devam ettiği takdirde ülkenin uzun soluklu yükselişinin önüne geçebileceğinden endişe eden Çin'li liderlerin sıkılaştırmış gayrimenkul kısıtlamalarında değişime gitmemesi bekleniyor. Ancak, analistler liderlerin ihtiyaç doğrultusunda kısıtlamaları biraz gevşetilebileceklerini söylüyor.

Çin'deki ev fiyatları, ağustos ayındaki yüzde 4.2'lik artıştan gerileyerek Eylül'de geçen yıla kıyasla yüzde 3.8 arttı.

Sektörlere ilgili endişelerden biri de, ülkenin ikinci en büyük gayrimenkul geliştirme şirketi olan Çin'li Evergrande'nin borçları. Evergrande, alacaklılarına ve tedarikçilerine ödeme yapabilmek için para bulmakta zorlanıyor.