Çin’de finans kuruluşlarına kripto para yasağı

Çin, finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasakladı.

Çin Bankacılık Birliği, Ulusal İnternet Finans Birliği ile Ödeme ve Takas Birliği’nin ortak açıklamasında, bankalar ve online ödeme kanallarının müşterilerine kripto paralarla ilgili bir hizmet sunamayacağı bildirildi.

Açıklamada, son dönemde kripto paralardaki sert hareketlerin ve spekülatif işlemlerin arttığı vurgulanarak, bu durumun bireylerin varlıklarının güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi.

Kripto paraların ‘gerçek değer’le desteklenmediğinin belirtildiği açıklamada, işlem kontratlarının da Çin yasalarınca koruma altına alınmadığı aktarıldı.