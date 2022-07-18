Çin'de gayrımenkul projelerine kredi adımı

Çin'de emlak sektörü, çok sayıda kişinin tamamlanmayan projeler için mortgage ödemeyi reddetmesiyle yeni risklerle karşı karşıya kalırken, düzenleyici kurumlar bankaları nitelikli gayrimenkul projelerine kredi vermeye teşvik etmek için harekete geçti.

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (CBIRC) dün sektör gazetesi China Banking and Insurance News'e yaptığı açıklamada, bankaların uygun koşullarda gayrimenkul şirketlerinin finansman ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini belirtti.

China Banking and Insurance News'in haberine göre CBIRC, gösterilecek çabalarla "tüm güçlüklerin ve sorunların çözüleceğine" olan güvenini dile getirdi.