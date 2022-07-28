Çin'de gayrimenkul sektörü için 148 milyar dolarlık paket
Çin Merkez Bankası, gayrimenkul geliştirme sektörü için 148 milyar dolarlık kurtarma paketini değerlendiriyor.
Çin Merkez Bankası, ağır borç yükü altındaki gayrimenkul geliştirme sektörünü canlandırma hedefi kapsamında aksayan gayrimenkul projelerinde kullanılması için 148.19 milyar dolarlık kurtarma paketini değerlendiriyor.
Financial Times'da yer alan habere göre merkez bankası ilk etapta ticari kamu bankalarına 29.64 milyar dolarlık düşük faizli kredi verecek.
Konuya dair bilgi sahibi kişilere dayandırılan haberde kurtarma paketi kapsamındaki kredilerin yüzde 1.75 faiz işleteceği bildirildi.