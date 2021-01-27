Çin'de gecelik repo faiz oranı 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Çin piyasalarındaki likiditenin en iyi göstergesi olan gecelik repo hacim ağırlıklı ortalama faiz oranı bugün yüzde 2,91167 ile 17 Nisan 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

7 gün vadeli repoda hacim ağırlıklı ortalama faiz oranı da ocak 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 2,8676'ya yükseldi.