Çin'de gecelik repo faiz oranı 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Çin'de gecelik repo işlemlerinin hacim ağırlıklı ortalama faiz oranı 21 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Foreks
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Çin piyasalarındaki likiditenin en iyi göstergesi olan gecelik repo hacim ağırlıklı ortalama faiz oranı bugün yüzde 2,91167 ile 17 Nisan 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.
7 gün vadeli repoda hacim ağırlıklı ortalama faiz oranı da ocak 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 2,8676'ya yükseldi.