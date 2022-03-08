Çin'de hanehalkı borçluluk oranı yüzde 72'nin üzerine çıktı

Çin Merkez Bankası verilerine göre, Çin'de hanehalkı borcunun GSYH'ye oranı 2021 yılı sonunda yüzde 72,2'ye yükseldi. Bu oran 2012 yılında yüzde 33,8 ve 2016 yılında yüzde 45,1 seviyesindeydi.

Çin'de şirketlerin borçlarının GSYH'ye oranı ise 2021 sonunda yüzde 153,7'ye ulaştı.

Çin Merkez Bankası bu yıl karının bir kısmını hükümete aktaracak

Çin Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Çin Merkez Bankası artan bütçe harcamalarının finansmanı için bu yıl karının bir kısmını hükümete aktaracak. Çin yasaları, Çin Merkez Bankası ve diğer kamu kuruluşlarının, tekellerinin karlarının bir kısmını hükümete aktarmalarını öngörüyor, ancak bu yasalar COVID-19 salgını nedeniyle son 2 yılda askıya alınmıştı.

Maliye Bakanlığı'nın 5 Mart'ta yayınladığı 2022 yılı bütçesine göre kamunun sahip olduğu finans kuruluşları ve tekeller bu yıl 1,65 trilyon yuan karı hükümete aktaracaklar.

Bu kar aktarımları ve diğer fon transferleri bu yıl bütçe harcamalarının 2 trilyon yen artırılmasına imkan verecek.