Çin'de hayal kırıklığı

Çin Ulusal İstatistik Ofisi’nin (NBS) açıkladığı yılın üçüncü çeyreğine ait gayri safi yurt içi hasıla verileri, 2020'nin üçüncü çeyreğinden bu yana en düşük hızda ve ikinci çeyrekte görülen yüzde 7,9'luk büyüme ardından yavaşlayarak bir önceki döneme göre yüzde 4,9 büyüdüğünü gösterdi. Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 18,3 büyümüştü. GSYH'nın üçüncü çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekleniyordu.

NBS sözcüsü Fu Linghui, "Yurt içi ekonomik toparlanma hala istikrarsız ve düzensiz" dedi.

Veriler, çeyreklik bazında büyümenin temmuz-eylül döneminde ikinci çeyrekte aşağı yönlü revize edilen yüzde 1,2'den yüzde 0,2'ye gerilediğini gösterdi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi pandemiden toparlandı, ancak yavaşlayan fabrika faaliyeti, azalan tüketim ve yavaşlayan emlak sektörü toparlanmaya ivme kaybettirdi.

Oxford Economics Asya ekonomisi başkanı Louis Kuijs, "Önümüzdeki aylarda beklediğimiz büyüme rakamlarına yanıt olarak, politika yapıcıların bankalararası piyasada bol likidite sağlamak, altyapı gelişimini hızlandırmak ve genel kredi ve emlak politikalarının bazı yönlerini gevşetmek dahil olmak üzere büyümeyi desteklemek için daha fazla adım atacağını düşünüyoruz. dedi.

Çin'in emlak sektöründen daha geniş ekonomiye olası bir kredi riskinin yayılmasıyla ilgili küresel endişeler, büyük geliştirici China Evergrande Group'un 300 milyar dolardan fazla olan borçlarını ödeme mücadelesiyle artmıştı.

Politika kaynakları ve analistlere göre, kalıcı bir emlak balonunun ülkenin uzun vadeli yükselişini baltalayacağından korkan Çinli liderler, ekonomi yavaşlasa bile sektör üzerindeki sert kısıtlamaları sürdüreceklerini, ancak gerektiğinde bazı taktikleri yumuşatabileceklerini söylediler.

Çin Başbakanı Li Keqiang perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'in yavaşlayan büyümeye rağmen ekonomik zorluklarla başa çıkmak için yeterli araca sahip olduğunu ve hükümetin tam yıl kalkınma hedeflerine ulaşacağından emin olduğunu söylemişti.

Çin Merkez Bankası (PBOC) başkanı Yi Gang ise pazar günü yaptığı açıklamada, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 8 büyümesinin beklendiğini açıklamıştı.

Reuters anketine katılan analistler, PBOC'nin 2022'nin ilk çeyreğinde 50 baz puanlık bir indirim yapmadan önce dördüncü çeyrekte bankaların zorunlu karşılık oranını (RRR) sabit tutmasını bekliyorlar.

Çin’in eylül ayı sanayi üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 3,1 artarak ağustostaki yüzde 5,3'lik beklentilerin altında kaldı ve Mart 2020'den bu yana en yavaş büyümeyi gösterdi.

Ancak, perakende satışların, ağustostaki yüzde 2,5'lik artış sonrasında, eylülde yüzde 4,4 büyümesiyle tüketimde iyileşme belirtileri gösterdi.