Çin’de hizmet faaliyetleri büyümesi ocakta yavaşladı
Çin’de hizmet sektöründe görülen büyüne ocak ayında yavaşladı.
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Çin’de hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ocak ayında, aralık ayındaki 56,3 puan düzeyinden, 52 puan düzeyine geriledi.
IHS Markit kıdemli ekonomisti Dr. Wang Zhe, salgın sonrasında hizmet sektöründe büyümenin yavaşlayarak devam ettiğine işaret etti ve “ Hizmet sağlayıcılar ekonomik toparlanma konusunda olumlu duruşlarını sürdürdüler ancak belirsizlikler halen etkili” dedi.