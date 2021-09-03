Çin'de hizmet PMI 16 ayın en düşük seviyesine geriledi

Caixin/Market hizmet PMI ağustos ayında, temmuz ayındaki 54,9 puandan 46,7 puana gerileyerek nisan 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Ağustos ayında yeni işletme, fiyat ve istihdam alt göstergeleri de daralmaya işaret ettiler.

Ülke, daha bulaşıcı Delta varyantının en son dalgasının etkilerini büyük ölçüde atlatmış gibi görünüyor ve birkaç gün vaka açıklanmaması ardından 1 Eylül'de yerel olarak yalnızca bir vaka açıklandı.

Ancak ülke genelindeki yetkililer, ağustos ayında özellikle yemek, ulaşım, konaklama ve eğlence sektörlerini vuran milyonlarca insan için toplu testlerin yanı sıra değişen derecelerde seyahat kısıtlamaları da dahil olmak üzere önlemler almaya teşvik etti.

Caixin Insight Group Kıdemli Ekonomisti Dr. Wang Zhe, "İşletmeler iyimser kaldı. Ağustos ayında, iş beklentileri için beklentiler, uzun vadeli ortalamanın 3 puan altındaydı. Ankete katılan firmalar, iş faaliyetlerini iyileştirmek için salgınların hızla kontrol altına alınabileceğini umarak görebildiklerini umuyordu” dedi.