Çin'de hizmet sektörü aktivitesi 7 aydır büyüyor

Caixin/Markit tarafından hazırlanan hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (hizmet PMI) kasım ayında, ekim ayındaki 56,8 puandan 57,8 puana yükseldi.



Caixin yaptığı değerlendirmede iş dünyası güveninin son 9,5 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

"Pandemi sonrasında hizmetler sektöründü toparlanma kasım ayında da hız kazanmaya devam etti" diye konuşan Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, istihdam alt göstergesinin de kasım ayında keskin şekilde iyileşmeye devam ettiğini ve Ekim 2010'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktığını belirtti.