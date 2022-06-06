Çin'de hizmet sektörü daralmaya işaret etti

Çin'de hizmetler sektörü aktivitesi, Şanghay ve komşu kentlerinde COVID-19 tedbirlerinin bir kısmının gevşetilmesine rağmen mayıs ayında güçlü bir toparlanma gösteremedi.

Caixin tarafından hazırlanan hizmetler satın alma yöneticileri endeksi (PMI), mart ve nisan aylarının ardından mayıs ayında da 50 puan olan başa baş seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret etti.

Mayıs ayında hizmetler PMI, nisan ayındaki 36,2 puandan 41,4 puana toparlandı.

Hizmetler sektörü için istihdam alt endeksi mayıs ayında Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük seviye olan 48,5 puana indi. Nisan ayında istihdam endeksi 49,3 puan olmuştu.

Mayıs ayında Caixin bileşik PMI da nisan ayındaki 37.2 puandan 42,2 puana toparlandı.