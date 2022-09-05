Çin'de hizmet sektöründe büyüme yavaşladı

Çin'in hizmet sektöründeki güçlü toparlanma, yeni COVID vakalarında artışın ve alınan tedbirlerin etkisiyle Ağustos ayında yavaşladı.

Caixin hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi Ağustos ayında Temmuz ayındaki 55,5 puandan 55,0 puana geriledi.

Analistler, Çin Komünist Partisi'nin Ekim ayında yapılacak kongresine kadar daha sıkı COVID-19 tedbirlerinin gündeme gelmesini bekliyorlar.

Caixin Kıdemli Ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede, "COVID-19 vakalarında artış ve doğal felaketler gibi negatif faktörlerde artış cansız bir iş gücü piyasasına ve tüketici talebinde düşüşe yol açıyor. Hükümet, düşük gelirli gruplar için ek desteklemeler ve yardım gibi tedbirleri artırmalı" diye konuştu.

Ağustos ayında Caixin bileşik PMI da Temmuz ayındaki 54,0 puandan 53,0 puana geriledi.