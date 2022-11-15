Çin’de ilk 10 ayda 7,18 trilyon kilovatsaat elektrik tüketildi

Çin Ulusal Enerji İdaresi, ülkendeki enerji tüketimi verilerini açıkladı. Buna göre, elektrik tüketimi ocak-ekim döneminde geçen yıla göre yüzde 3,8 artarak 7,18 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 9,9, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 1,7 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 4,2 arttı. Söz konusu dönemde hane halkı elektrik tüketimi de yıllık yüzde 12,6 artış kaydetti.

Ekonomik etkinliğin göstergelerinden sayılan elektrik tüketimindeki artışın imalat sektöründe zayıf olması, ekonomisi sanayi üretimine dayalı Çin'in Kovid-19 salgınının ardından ekonomik toparlanma ivmesini güçlü şekilde sürdüremediğinin işareti olarak değerlendiriliyor.