Çin'de imalat aktivitesi 4 ayın zirvesine yükseldi

Çin'de Caixin/Markit İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Nisan ayında 11 ayın en düşük seviyesi olan 50,6 puandan 51,9 puana yükseldi. Ekonomistler ise imalat PMI'ın 50,8 puan olmasını bekliyorlardı.



Alt kalemlere bakıldığında hem üretim hem de yeni siparişler bu yılın en hızlı artışını gösterdi. İmalatçılar son 5 aydır ilk kez istihdamlarını da artırdılar.

Güçlü talep imalat aktivitesinin hızlanmasını sağlasa da anket artan ham madde fiyatları ve yükselen girdi maliyetlerinin yarattığı endişelerin görünümü bulanıklaştırdığına işaret etti.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, "Ham madde fiyatları imalatçıların maliyetlerini yukarı itmeye devam ediyor. Endüstriyel metallerin, özellikle çeliğin, ve kimyasal ham maddelerin fiyatları yükselmeye devam etti. Artan ham madde fiyatları ve ithal enflasyonun politika seçeneklerini sınırlaması ve sürdürülebilir ekonomik toparlanmaya yönelik büyük bir engel haline gelmeleri bekleniyor" dedi.

İmalat ve hizmet sektörü aktiviteleri büyüme hızını yavaşlattı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat PMI nisan ayında mart ayındaki 51,9 puandan 51,1 puana geriledi. Analistler ise resmi imalat PMI'ın 51,7 olmasını bekliyorlardı.



Resmi hizmet PMI nisan ayında, mart ayındaki 56,3 puandan 54,9 puana geriledi. Resmi bileşik PMI da aynı dönemde 55,3 puandan 53,8 puana düştü.