Çin'de imalat dışı sektör faaliyetleri ağustosta daraldı

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, resmi imalat dışı Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzdaki 53,3'e kıyasla ağustosta 47,5 oldu. 50 puanlık işaret, aylık bazda büyümeyi daralmadan ayırıyor.

Pandemiden kurtulmak imalattan daha yavaş olsa da, son aylarda tüketimde görülen kademeli bir iyileşme hizmet sektörünü destekledi. Ancak daha bulaşıcı olan Delta varyantı salgını, katı tedbirlere yol açarak ticari faaliyetler ve harcamalar üzerinde baskı yarattı.

Hem imalat hem de hizmet faaliyetlerini içeren resmi ağustos bileşik PMI, temmuzdaki 52.4'ten 48.9'a düştü.