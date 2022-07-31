Çin'de imalat göstergesinde beklenmedik gerileme

Çin'de resmi imalat göstergesi, karantina önlemlerinin ekonomideki toparlanmayı olumsuz etkilemesiyle beklenmeyen bir şekilde gerileme kaydetti.

Resmi imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Temmuz'da 49 seviyesine geriledi. Ekonomistlerin beklentisi endeksin 50,3 değerini alması yönündeydi. Haziran ayında endeks 50,2 olmuştu.

İnşaat ve hizmet sektörlerini kapsayan resmi imalat dışı PMI ise aynı dönemde 53,8 oldu. Bu veriye ilişkin beklenti 53,9 olarak belirlenmişti. Haziran ayında ise imalat dışı PMI 54,7 seviyesine ulaşmıştı.

Endekste 50'nin altı değerler daralmaya, üstü ise büyümeye işaret ediyor.