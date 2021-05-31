Çin'de imalat mayısta hız kesti
Çin imalat PMI mayısta 51 puana geriledi.
Çin'de imalat sektörü satın alım yöneticileri endeksi (PMI) mayısa ayında 51'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı.
Endeks 50 seviyesinin üzerinde kalmayı başararak sektörde büyümenin devam ettiğini gösterse de nisan ayındaki 51,1 puanın altında kaldı.
Bugün yayımlanan PMI veri, daha büyük ölçekli kamu şirketlerini izleyen resmi PMI ile karşılaştırıldığında, özel sektör imalat şirketlerinde ivme kaybının daha belirgin olduğunu gösteriyor.
Diğer yandan imalat dışı PMI mayısta, nisan ayındaki 54,9 puandan, 55,2 puana yükseldi.