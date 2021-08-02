Çin'de imalat PMI 15 ayın en düşük seviyesine geriledi

Çin’de Caixin/Markit İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Nisan 2020'den bu yana en düşük seviye olan 51,3'ten geçen ay 50,3'e düştü.

Reuters tarafından ankete katılan analistler, endeksin 51.1'e düşmesini bekliyorlardı. 50 işareti, aylık bazda büyümeyi daralmadan ayırıyor.

Çin ekonomisi, COVID-19 salgınının neden olduğu aksaklıklardan büyük ölçüde kurtuldu, ancak son aylarda yüksek hammadde maliyetleri gibi yeni zorluklarla karşı karşıya kaldı ve bu da haziran ayında sanayi şirketlerinde kar artışını zorladı.

Politika yapıcılar, üreticilerin marjlarını daraltan yükselen emtia fiyatlarını frenlemek için çabalarını hızlandırdı.

Çoğunlukla ihracata yönelik ve küçük imalatçıları kapsayan özel anketteki daha zayıf sonuçlar, Cumartesi günü yayınlanan ve faaliyetin 17 ay içinde en yavaş hızda büyüdüğünü gösteren resmi anketteki sonuçlarla büyük ölçüde uyumlu.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, verilerle birlikte yayınlanan yorumlarda, "Ekonomi hala büyük bir aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya" dedi. Wang, yüksek ürün fiyatlarının özellikle tüketim malları ve ara malları için talebi düşürdüğünü söyledi.

Yeni siparişler için bir alt endeks, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez keskin bir şekilde daralmaya girerken, üretim için başka bir alt endeks, geçen yılın mart ayından bu yana en yavaş büyüme hızına düştü.

Girdi fiyatları, bir önceki aya göre daha yavaş ama çıktı fiyatlarından çok daha hızlı da olsa artmaya devam etti ve marjlar üzerinde baskı yarattı. Ankete katılan işletmeler, özellikle endüstriyel metaller için hammadde fiyatlarının yüksek kaldığını söyledi.

Wang, "Piyasa talebi, işletmelerin fiyatlandırma gücünü sınırlayan ürün fiyatlarına duyarlıydı" dedi.

İhracat siparişleri bir önceki aya göre biraz daha hızlı arttı, ancak pandemi denizaşırı talebi azalttığı için hala yavaş bir hızda. Fabrikalar üst üste dördüncü ayda da, daha yavaş bir hızda da olsa, işe alımları artırdı.

Önümüzdeki yıla ilişkin güven endeksi 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.