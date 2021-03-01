Çin'de  imalat PMI 9 ayın en düşük seviyesinde

Çin'de imalat sektörü aktivitesi yeni siparişler için talebin ve ihracatın düşmesinin etkisiyle şubat ayında son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Caxin/Markit Çin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi şubat ayında, ocak ayındaki 51,5 puandan 50,9 puana geriledi.

Ancak şubat ayı imalat PMI verisinin başa baş noktası olan 50 puanın üzerinde kalarak büyümeye işaret ettiği üst üste 10'ncu ay oldu.

Caixin Insight Grouh kıdemli ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede, "PMI verisinde 3 aydır devam eden gerileme, toparlanmanın etkisinin daha da zayıfladığına işaret etti" dedi.

Çin'de daha çok büyük ölçekli ve kamu sahipli şirketlere odaklı olarak hazırlanan resmi imalat PMI da şubat ayında ocak ayındaki 51,3 puandan 50,6 puana gerilemişti.