Çin'de imalat PMI Nisan 2020'den bu yana ilk kez geriledi

Caixin tarafından hazırlanan imalat sektörü PMI Ağustos ayında temmuz ayındaki 50,3 puandan 49,2 puana geriledi.



Ekonomistler ise imalat PMI'ın ağustos ayında 50,2 puan olmasını bekliyorlardı. Dün, Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan imalat PMI 50,1 puan seviyesinde gerçekleşmişti.



Caixin imalat PMI'ın daralmaya işaret etmesinde, yeni ihracat siparişleri alt endeksinin şubat ayından bu yana ilk kez 50 puanın altına inmesi ve istihdam alt endeksinin 5 aydır ilk kez daralmaya işaret etmesi etkili oldu.

İmalat sektörü aktivitesinin yavaşlamasıyla bakır fiyatlarını geriledi.



LME'de 3 ay vadeli bakır fiyatı günün erken saatlerinde ton başına 9 bin 430 dolarna kadar geriledi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,85 düşüşle ton başına 9 bin 444 dolar seviyesinde.



Shanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ekim vadeli bakır fiyatı yüzde 0,9 düşüşlen başına 69 bin 550 yuana düştü.



Bu sabah LME'de alüminyum fiyatı da düne göre yüzde 0,1 düştü. Shanghay da alüminyum fiyatı da yüzde 0,9 azalarak ton başına 21 bin 140 yuana indi.