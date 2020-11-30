Çin'de imalat PMI son 3 yılın zirvesinde

Çin, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik krizden tam toparlanmayı bayarma yolundaki ilk büyük ülke olmaya devam ediyor. Kasım ayında imalat sektörü aktivitesi 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.



Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat PMI Kasım ayında Ekim ayındaki 51,4 puandan 52,1 puana yükseldi. Bu, Eylül 2017'den bu yönü görülen en yüksek seviye oldu.



Analistler ise Kasım ayında imalat PMI'nın 51,5 puan olmasını bekliyorlardı. Kasım ayında yeni ihracat siparişleri alt endeksi bir önceki aydaki 51,0 puandan 51,5 puana çıktı. Küçük şirketlerin aktivitesini ölçen alt endeks de Kasım'da Ekim ayındaki 49,4 puandan 50,1 puana toparlandı.

Nomura, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,9 büyüyen Çin ekonomisinin 4'ncü çeyrekte yüzde 5,7 büyüme göstereceğini tahmin etti.



Yılın tamamı için büyüme tahminini yüzde 2 olarak ortaya koydu.