Çin'de imalat sektörü aktivitesi Ağustos ayında da daraldı
İmalat PMI Ağustos ayında Temmuz ayındaki 49,0 puandan 49,4 puana yükselse de 50 puan olan başa baş seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret etmeye devam etti.
Çin'de imalat sektörü aktivitesi, uygulanan sıfır-COVID politikasının etkisi ile ağustos ayında da daraldı.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan imalat PMI Ağustos ayında Temmuz ayındaki 49,0 puandan 49,4 puana yükselse de 50 puan olan başa baş seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret etmeye devam etti.
Ekonomistler ise Ağustos ayında imalat PMI'nın 49,2 puan olmasını bekliyorlardı.
Ağustos ayında yeni siparişler alt endeksi 0,7 puan yükselirken, istihdam alt endeksi de 0,3 puan arttı. Ancak tedarikçi teslimat zamanları alt endeksi yeni COVID vakalarının etkisiyle 0,6 puan düştü.