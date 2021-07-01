Çin'de imalat sektörü aktivitesi artışı haziranda yavaşladı

Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı resmi imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) sonra Caixin/Market'in imalat PMI endeksi de imalat aktivitesinin haziranda daha yavaş büyüdüğünü gösterdi.



Caixin/Markit imalat PMI haziran ayında, mayıs ayındaki 52 pandan 51,3 puana geriledi. Analistler, son 14 aydır 50 puan olan başabaş seviyesinin üzerinde kalarak büyümeye işaret eden imalat PMI'nın haziran ayında 51,8 puan olmasını bekliyorlardı.



Üretim alt endeksi haziran ayında 51 puan ile Mart 2020'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.