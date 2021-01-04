Çin'de imalat sektörü büyümesi aralıkta yavaşladı

Çin'de Caixin/Market İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (İmalat PMI) aralık ayında, kasım ayındaki 54,9 puandan 53 puana geriledi. Ancak büyümeye işaret eden 50 puanın üzerinde kalmaya devam etti. Beklenti imalat PMI'nın aralık ayında 54,8 puan olacağı yönündeydi.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede, "Salgının yurt içi ekonomi üzerindeki etkisi daha da bastırıldı ve imalat sektörü toparlanmaya devam etti. Hem arz hem de talep tarafları iyileşmeye devam etti. Denizaşırı talep de istikrarlı şekilde arttı. Ancak ham madde fiyatlarında, özellikle metal, artışın getirdiği maliyetler üzerindeki baskı artışına dikkat etmemiz gerekli. Çin'de fabrikalar dört aydır ilk kez işçi çıkardılar. Ancak istihdamda düşüş ılımlı bir seviyede" ifadelerini kullandı.