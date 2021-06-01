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Çin'de imalat sektörü faaliyetleri yılın en yüksek düzeyinde

Çİn'in imalat sektörü faaliyetleri mayıs ayında yılın en yüksek düzeyine yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı resmi imalat PMI verilerine göre farklı bir görüntü ortaya koydu.

Resmi PMI, imalat sektöründe büyümenin yavaşladığına işaret ederken, IHS Markit ve Caixin'in birlikte hazırladıkları PMI, imalat sektörü  aktivitesinin mayıs ayında yılın en yüksek seviyesine çıktığını ortaya  koydu.

Caixin imalat PMI, mayıs ayında nisan ayındaki 51,9 puandan 52 puana  yükseldi. Yeni siparişler alt endeksi daha yavaş bir hızla büyüse de 2021'in en yüksek seviyesine çıktı. Yeni ihracat siparişleri endeksi  de 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İstihdamı ölçen alt endeks Nisan ayındaki hafif artışın ardından mayıs  ayında değişim göstermedi.

Caixin Insight kıdemli ekonomisti Wang Ze yaptığı açıklamada, hem arz hem de talebin büyüdüğünü, ancak ham madde yetersizlikleri ve yüksek  fiyatlar nedeniyle arzın göreceli olarak zayıf olduğunu da vurguladı.