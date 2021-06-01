Çin'de imalat sektörü faaliyetleri yılın en yüksek düzeyinde

Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı resmi imalat PMI verilerine göre farklı bir görüntü ortaya koydu.

Resmi PMI, imalat sektöründe büyümenin yavaşladığına işaret ederken, IHS Markit ve Caixin'in birlikte hazırladıkları PMI, imalat sektörü aktivitesinin mayıs ayında yılın en yüksek seviyesine çıktığını ortaya koydu.

Caixin imalat PMI, mayıs ayında nisan ayındaki 51,9 puandan 52 puana yükseldi. Yeni siparişler alt endeksi daha yavaş bir hızla büyüse de 2021'in en yüksek seviyesine çıktı. Yeni ihracat siparişleri endeksi de 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İstihdamı ölçen alt endeks Nisan ayındaki hafif artışın ardından mayıs ayında değişim göstermedi.

Caixin Insight kıdemli ekonomisti Wang Ze yaptığı açıklamada, hem arz hem de talebin büyüdüğünü, ancak ham madde yetersizlikleri ve yüksek fiyatlar nedeniyle arzın göreceli olarak zayıf olduğunu da vurguladı.