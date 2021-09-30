Çin'de imalat sektörü PMI Şubat 2020'den bu yana ilk kez daralmaya işaret

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan ve Çin'deki imalat sektörü aktivitesini ölçen, İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Şubat 2020'den bu yana ilk kez daralmaya işaret etti.

Ancak Eylül ayında imalat dışı PMI 50 puan başabaş noktasını geçerek yeniden büyümeyi gösterdi.

Eylül ayında imalat PMI, ağustos ayındaki 50,1 puandan 49,6 puana indi. Ekonomistler ise imalat PMI'nın 50,1 puan seviyesinde kalmasını bekliyorlardı.

Ulusal İstatistik Bürosu yaptığı değerlendirmede, üretim alt endeksini de 2020 Şubat ayından bu yana ilk kez 50 puan olan başabaş seviyenin altına inerek 49,5 puana gerilediğini belirtti. Yeni siparişler alt endeksi de eylül de ağustos ayındaki 49,6 puandan 49,3 puana geriledi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi 46,7 puandan 46,2 puana düştü.

İmalat dışı PMI ise eylül ayında, ağustos ayındaki 47,5 puandan 53,2 puana çıktı. Hizmet sektörü alt endeksi 45,2 puandan 52,4 puana çıkarken, inşaat aktivitesini ölçen alt endeks ise 60,5 puandan 57,5 puana geriledi.

Özel sektör iyileşmeye işaret etti

İmalat PMI ise, sektörün Şubat 2020'den bu yana ilk kez daraldığına işaret ederken, özel sektörün hazırladığı imalat PMI ise toparlanmayı gösterdi.



Caixin/Markit İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi, ağustos ayında 49,2 puana kadar geriledikten sonra eylülde 50 puan olan başabaş noktasına toparlandı. Ekonomistler Caixin imalat PMI'nın 49,5 puan olmasını bekliyorlardı.



Caixin'den yapılan değerlendirmede, eylül ayında imalat PMI'da yaşanan toparlanmanın ihracatın düşmeye devam ettiği ortamda gelen güçlü yurt içi talebin satışları artırmasının imalat PMI'da yükselişi getirdiğini belirtti.



Caixin Insignt Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede, "Genel olarak imalat sektöründe şartlar bir önceki aya göre toparlandı, ancak iyileşme sınırlı oldu. Salgının bir çok bölgede yeniden görülmesi ve ham madde tedarikinde yetersizlikleri imalat şirketlerinde üretimi yavaşlattı. Araştırmaya katılan şirketler enerji, endüstriyel metal ve elektronik ham maddelerinde keskin artışın maliyetleri yükselttiğini belirttiler" ifadelerini kullandı.