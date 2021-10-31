Çin'de imalat sektörü yine daralmaya işaret etti

Çin'de enerji krizi ve artan emtia fiyatları dolayısıyla imalat göstergesi ekim ayında da gerilemeye devam etti.

Resmi imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) ekim ayında 49,6 seviyesinden 49,2 seviyesine geriledi. Veriye ilişkin beklenti 49,7 olması yönündeydi.

Böylece imalat PMI, eylülün ardından ekim ayında da daralmaya işaret etti.

İnşaat ve hizmet sektörlerini kapsayan imalat dışı PMI 52,4'e geriledi. Eylül ayında bu veri 53,2 olarak kaydedilmişti.